Saiba tudo sobre o seguro de dependência no Luxemburgo

A AEC, Administration d’évaluation et de controle de l’assurance dépendance, no Luxemburgo tem vindo trabalhar sobre a assunto do “seguro de dependência” para os beneficiários portugueses.

É um trabalho que tem vindo a ser feito entre as autoridades luxemburguesas e a Embaixada, em particular através da Adida de Segurança Social”, disse ao BOM DIA, o embaixador António Gamito.

Neste contexto, no dia 12 de maio, em Differdange, terá lugar uma sessão de informação sobre o seguro de dependência em língua portuguesa com tradução em francês.

A sessão informativa pretende responder às seguintes questões:

• Quando deve ser feito o pedido de prestações junto do seguro de dependência?

• O que significa «ser dependente»?

• Como fazer um pedido para beneficiar de prestações do seguro de dependência?

• Como ocorre a avaliação do estado de dependência e das necessidades de assistência e de cuidados?

• Que prestações/serviços são cobertas/os?

• Que prestações são cobertas no âmbito das ajudas técnicas e adaptações de habitação ?

O evento tem lugar dia 12 de maio, entre as 15 e as 17 horas, na sala Aalt Stadhaus, em Differdange.

Mais informações e inscrições pelo e-mail differdange akademie@rbs.lu ou pelo telefone (+352) 36 04 78 28.