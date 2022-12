Saiba quanto custa “mandar embora” Fernando Santos

Fernando Santos tem contrato até 2024 e os valores dos salários até ao fim do vínculo ascendem a quase quatro milhões de euros.

O selecionador garantiu, após o jogo com Marrocos, que não vai demitir-se do cargo, mas admitiu que o futuro e o balanço da participação da equipa das quinas no Mundial 2022 vão ser discutidos com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Caso o organismo decida dispensar de imediato os serviços de Fernando Santos, o treinador terá direito a receber o valor total do contrato, o qual termina em julho de 2024. Com um salário de 2,5 milhões de euros anuais, o qual é distribuído pelos elementos da sua equipa técnica, o valor da indemnização pode chegar aos 3,75 milhões. Um número importante e que pode ter peso nas contas da FPF.

