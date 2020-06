Saiba quais os países que proibiram a entrada de voos portugueses

Vários países da União Europeia colocaram restrições entrada de voos vindos de Portugal nos seus territórios devido ao número de casos de covid-19 registados em Portugal nas últimas semanas. A proibição vigora em Dinamarca, Espanha, Chipre, Áustria, Lituânia e Letónia.

Noutros países, como a Grécia ou a Bulgária, os passageiros provenientes de Portugal estão sujeitos a algumas restrições, que podem ser consultadas no ‘site’ lançado pela Comissão Europeia na segunda-feira.

O Governo português contestou de imediato as restrições aéreas na Europa. “Portugal tem naturalmente tido conhecimento da decisão de alguns Estados-membros, que, ao arrepio das decisões tomadas pela União Europeia, persistem em manter restrições às ligações aéreas no interior do espaço europeu”, explicitou, através de uma nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por Augusto Santos Silva.

Mais tarde, o primeiro-ministro português, António Costa, afastou a possibilidade de retaliar contra Estados-membros europeus que estão a vedar ou limitar entradas de passageiros de voos com origem no território nacional e insistiu que Portugal compara bem em resultados sanitários.