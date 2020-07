Saiba onde vão estar as equipas que disputam a fase final da ‘Champions’

As oito equipas que vão disputar a fase final da Liga dos Campeões, em Lisboa, vão poder usufruir do mesmo número de instalações desportivas para treinar entre os jogos.

Segundo o Maisfutebol, o Centro Estágios do Seixal (Benfica), a Academia de Alcochete (Sporting), o Estádio do Restelo (Belenenses), o Estádio Pina Manique (Casa Pia), o Estádio Municipal de Mafra, a Cidade do Futebol, o Estádio Nacional (Jamor) e o Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) podem funcionar como quartéis-generais para os oito finalistas da prova.

Com base na atribuição indicativa dos clubes aos locais de estágio, a Atalanta iria treinar no Estádio do Casa Pia, o Atlético Madrid no Centro de Estágios do Seixal, Bayern Munique ou Chelsea no Estádio Municipal de Mafra, o Leipzig no Estádio do Estoril, Real Madrid ou Manchester City poderiam utilizar as instalações da Cidade do Futebol, Lyon ou Juventus o Estádio do Restelo.

LOCAIS

1. Academia Sporting CP, em Alcochete, recebe o PSG (França)

2. Benfica Campus, no Seixal recebe o Atlético Madrid (Espanha)

3. Estádio do Restelo, em Lisboa pode receber Lyon (França) ou Juventus (Itália)

4. Estádio Pina Manique, em Lisboa recebe Atalanta (Itália)

5. Estádio do Jamor, em Oeiras, pode receber Nápoles (Itália) ou Barcelona (Espanha)

6. Cidade do Futebol, em Oeiras, pode receber Man. City (Inglaterra) ou Real Madrid (Espanha)

7. Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, recebe o Leipzig (Alemanha)

8. Estádio Municipal de Mafra pode receber Bayern Munique (Alemanha) ou Chelsea (Inglaterra)