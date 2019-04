Saiba onde pode esclarecer as suas dúvidas sobre o Brexit

Os emigrantes portugueses no Reino Unido têm disponível a Linha Brexit, um centro de atendimento consular destinado a prestar todas as informações, além de possibilitar marcações de atos consulares.

Por via telefónica (00 44 20 36 36 84 70) ou através do correio eletrónico (cac.ru@ama.pt) os emigrantes portugueses podem ver esclarecidas dúvidas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), podendo dispor ainda de informações necessárias para a emissão de documentos de identificação.

“O primeiro objetivo da Linha Brexit é dar às pessoas toda a informação que elas poderiam obter presencialmente no Consulado de Manchester ou no Consulado de Londres, mas sem elas serem obrigadas à deslocação ao consulado. A segunda coisa é agendar marcações nos consulados”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva.

O serviço consular para portugueses no Reino Unido está acessível todos os dias úteis, das 09:00 às 17:00.

O governante ressalvou que o centro de atendimento consular é uma experiência que começou em 2018, então dedicada à rede consular portuguesa em Espanha e “que correu bastante bem”.

“O que fazemos agora é alargar o centro de atendimento consular ao Reino Unido”, explicou Augusto Santos Silva.

De acordo com dados dos serviços consulares, 302 mil cidadãos portugueses estão registados no Reino Unido, 245 mil dos quais na área de jurisdição do consulado-geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição do de Manchester.