Saiba o que falhou na defesa do Capitólio americano

Forças de segurança muito criticadas após invasão do edifício da democracia em Washington. “Foi um filme de terror”, diz ex-chefe da polícia. FBI pede ajuda para identificar centenas de invasores.

Ninguém os parou: dezenas de manifestantes pró-Trump invadiram esta quarta-feira à tarde o Capitólio, em Washington, símbolo da democracia que alberga o Congresso, constituído pela Câmara dos Representantes mais o Senado, e movimentaram-se com grande liberdade e sentido de posse pelo interior do edifício. Assenhoram-se de espaços comuns, gabinetes privados e chegaram mesmo a controlar a sala do plenário, de onde, entretanto, tinham sido já retirados todos os senadores e o vice-presidente Mike Pence, que é o líder da câmara alta parlamentar.

A invasão foi altamente disruptiva e atrasou várias horas o processo de confirmação oficial de Joe Biden como o novo presidente que venceu as eleições de 3 de novembro.

Com 52 manifestantes detidos até agora, incluindo 47 por entrada ilegal e violação da lei do recolher obrigatório, que às 18 horas estava em vigor em Washington por ordem da mayor, as forças de segurança estão a ser altamente criticadas pela sua fraca abordagem à situação e pela atitude de passividade para com os invasores.

Especialistas legais e em segurança dizem ao jornal “The Washington Post” terem ficado perplexos com as táticas que a polícia usou quando a multidão já estava dentro do Capitólio.

