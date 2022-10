Saiba como conquistar o selo “Best Wine Selection”

Em virtude do projeto “Enoturismo na Região Demarcada dos Vinhos do Dão” foi anunciado no Solar do Vinho do Dão, em Viseu, o programa “Best Wine Selection”. A iniciativa visa dignificar e promover os vinhos portugueses, neste caso os vinhos do Dão.

Fruto desta iniciativa, os restaurantes da região Viseu Dão Lafões vão poder exibir um novo selo de qualidade, o “Best Wine Selection”, que atesta a excelência do serviço prestado no domínio dos vinhos do Dão.

Em comunicado, são destacados como objetivos principais a “promoção da oferta vitivinícola da região, o incentivo ao consumo de produtos regionais e qualificados, bem como, o impulsionamento das empresas de restauração e alojamento que integrem o programa”.

Para poderem ser candidatos ao programa “Best Wine Selection”, os restaurantes têm de ser previamente aderentes ao programa “Seleção Gastronomia e Vinhos”, também da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). Depois, devem manifestar o interesse na candidatura através do preenchimento de um boletim de inscrição, disponível no site da associação.

“Os restaurantes que integrem esta Rede passam a usufruir de várias vantagens, como o direito de exibirem uma placa e um diploma “Best Wine Selection” no exterior e no interior do estabelecimento”, de acordo com as declarações da mesma fonte.

Também “podem utilizar a marca ‘Best Wine Selection’ para promoverem e divulgarem iniciativas próprias, aceder a canais de promoção inerentes ao próprio programa e serem incorporados no site das entidades parceiras, com ligação a outros sites de interesse turístico”.

A apresentação do programa foi presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, que destacou a resiliência do setor da restauração e deu os parabéns pelos projetos apresentados.

O evento contou ainda com a presença de Fernando Ruas, presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIM), Nuno Martinho, secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Jorge Loureiro, vice-presidente da AHRESP, Susana Leitão, também da AHRESP, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal e Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão.