Saiba como comprar o seu bilhete para o Euro2024

Os adeptos interessados em assistir aos jogos do Euro2024 na Alemanha vão poder comprar os primeiros bilhetes entre 03 e 26 de outubro, quando a organização disponibilizar 1,2 milhões de ingressos.

Posteriormente, em colaboração com as federações, a UEFA vai comercializar mais um milhão de ingressos a partir de 02 de dezembro, data do sorteio com as seleções presentes na fase final, a decorrer entre 14 de junho e 14 de julho de 2024.

Um milhão de bilhetes terá um custo inferior a 60 euros, com o mais barato a cifrar-se em 30 euros, no caso 270.000 lugares.

Os mais caros são para a final, com 10.000 a 95 euros, numa escala que sobe para os 300, 600 e termina nos 1.000, os mais caros de toda a competição.

Recebidos os pedidos até 26 de outubro, haverá um sorteio “justo e transparente” entre todos os candidatos, sendo que todos os adeptos têm as mesmas hipóteses de serem contemplados, independentemente de fazerem a encomenda no primeiro ou no último dia.

Os que não tiverem sorte nesta fase, vão ser os primeiros a serem abrangidos na fase seguinte, a “Fans First” (“os adeptos primeiro”), com um período de aquisição exclusivo para estes interessados.

Cada candidato pode pedir até um máximo de quatro ingressos e para um jogo por dia.

Os portadores de deficiência motora podem escolher qualquer lugar nos estádios – independentemente da localização, pagam sempre o preço mais baixo – e podem pedir a entrada de um acompanhante, sendo que este terá entrada gratuita.

Para combater a especulação na revenda de bilhetes no mercado negro, a UEFA informa que a mesma plataforma de compra terá uma área para a venda, disponível a partir da primavera de 2024.

O Euro2024 vai decorrer em 10 cidades, nomeadamente Berlim, Colónia, Frankfurt, Munique, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Estugarda, Dusseldorf e Gelsenkirchen.

Portugal lidera o Grupo J de qualificação, que apura os dois primeiros, com o pleno de 18 pontos, seguido da Eslováquia, com 13, e do Luxemburgo, com 10.