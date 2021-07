Saiba as condições para entrar em Portugal este verão

A partir de 1 de julho a entrada em Portugal tem novas regras para os países da União Europeia, sobretudo com a implementação do certificado digital.

Os passageiros de voos provenientes da União Europeia e da Suíça podem desembarcar em Portugal se:

1. Apresentarem o resultado negativo de um teste RT-PCR/Teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), realizado até 72 horas anteriores ao momento do embarque;

2. Apresentarem o resultado negativo de um teste rápido de antigénio (TRAg), realizado até 48 horas anteriores ao momento do embarque. Os comprovativos de realização laboratorial de teste rápido de antigénio (TRAg) devem indicar, obrigatoriamente, o conjunto de dados normalizados acordados pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia;

3. Apresentarem, a partir do dia 1 de julho de 2021, um certificado digital covid da União Europeia, estarão dispensados de realizar um teste para despistagem da infeção por motivos de viagem.

As autoridades helvéticas já anunciaram que o certificado suíço será compatível com o seu equivalente europeu assim que tiver sido formalmente reconhecido pela União Europeia”. São admitidos os seguintes certificados digitais covid da UE:

a) Certificado de vacinação, que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado;

b) Certificado de recuperação, que ateste que o titular recuperou de uma infeção por SARS-CoV-2, na sequência de um resultado positivo num teste TAAN realizado, há mais de 11 dias e menos de 180 dias;

c) O esquema vacinal considera-se completo após a toma:

i) Da dose única de uma vacina contra a covid-19 com um esquema vacinal de uma dose;

ii) Da segunda dose de uma vacina contra a covid-19 com um esquema vacinal de duas doses, ainda que tenham sido administradas doses de duas vacinas distintas; ou

iii) Da primeira dose de uma vacina contra a covid-19 com um esquema vacinal de duas doses por pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no certificado de vacinação que o esquema de vacinação foi concluído após a administração de uma dose.

Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitar a testes de despistagem da infeção por SARS-CoV-2 relacionados com viagens.

Se viajar para Portugal por via terrestre, a legislação portuguesa nada refere. Assim sendo, não se exige a apresentação de um dos dois testes ou de um certificado digital covid da UE. No entanto, convém ter presente as regras referentes à travessia dos territórios francês e espanhol.

França

A travessia do território francês isenta a apresentação de um teste RT-PCR negativo, desde que se cumpram certas regras que pode ler aqui.

Pode igualmente ser exigido pelas autoridades francesas o preenchimento de uma declaração de honra, disponível no site do Ministério do Interior francês.

Espanha

Desde dia 1 de maio foram levantadas as restrições na fronteira entre Portugal e Espanha, tendo-se restaurado a normalidade na circulação transfronteiriça.

A travessia do território espanhol isenta a apresentação de um teste RT-PCR negativo, desde que se cumpram certas regras enunciadas no site do Ministério espanhol da Saúde.

Regresso à Suíça

A informação disponibilizada aqui refere que é possível entrar em território suíço, sem necessitar de apresentar um teste de despistagem negativo, desde que estejam cumpridas as seguintes condições:

1) Apresentação do resultado negativo de um teste RT-PCR, realizado nas 72 horas, que precedem o embarque, ou um teste rápido de antigénio (TRAg), efetuado há menos de 24 horas.

2) Estão isentos do teste RT-PCR ou do teste TRAg, referidos no ponto anterior, os passageiros que possam comprovar, no momento do embarque, que:

a) Tenham sido vacinados (as 2 doses) há menos de 6 meses relativamente à data da viagem;

b) Tenham contraído covid-19 há menos de 6 meses relativamente à data da viagem e tenham tido alta, comprovada por relatório médico.

Para mais informações consulte o Portal das Comunidades, nomeadamente a página com as perguntas frequentes.