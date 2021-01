Saia o vit urino

O meu director – director do BOM DIA – devia aceitar-me um texto assim, estreme:

– Estou a rir-me.

E se eu quisesse fazer um texto enorme acrescentava: o senhor Vitorino Silva está na televisão.

Então aí era um livro que eu escrevia: está na RTP. (A televisão que eu pago; abria eu ali um parentêse que terminava exactamente aqui (…) ali atrás, assim).

Porque num país que se quer ser moderno, promovemos a rasquice, a fanfarronice apenas, em deterimento de promover o bem e o bom, nem sequer refiro a excelência.

Há dias, no dia vinte e quatro de Janeiro do ano da desgraça de deus-nosso-senhor-jesus-cristo de 2021 no meu país, o senhor Vitorino Silva foi candidato à eleição para a Presidência da República Portuguêsa.

O nosso país está a viver o dia – o meu dia – mais fatal da minha vida, da nossa vida. Da vida de Portugal, que fará história daqui a mil anos, que se regista o maior contingente de vítimas do Covid – 19, com dezenas de ambulâncias perfiladas às portas das Urgências de hospitais, como todo o mundo sabe.

Para ser afixado nos lugares de estilo e por ser verdade, autentico e assino com o sê-lo branco em uso, nem ninguém o bê.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)