Saia mais uma condecoração para o enfermeiro Luís

Quanto tempo mais vamos querer ver o senhor professor Marcelo a brincar às casinhas com um dos seus imensos portugais…!

O homem diverte-se à brava com Portugal, e com cada um português.

O homem brinca imenso – brinca mesmo a sério, com cada português!

E passa para o exterior uma imagem dum país credível e de um Presidente da República-Estadista verdadeiro, não hajam dúvidas!

O senhor Presidente da Repúblia Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, com a sua peculiaridade vem arranjado alguns imponderantes que incomodam o país, os seus habitantes no mínimo: alguns portugueses. Nem é preciso estar muito atento – são inúmeras as suas imponderavilidades – temos a recente contingência voluntária por mor então Coronavírus.

Orquestra Portugal e alguns portugueses como se de uma paroquiazinha se trate. Vai muito para além das selfies.

Na ânsia de condecorar quem quer que seja – o senhor PR inventa factos e pessoas a quem condecorar, é agora sua intenção condecorar um enfermeiro português que se chama Luís e é de perto do Porto, que até está a trabalhar na Velha Albion por não ter lugar no rincão luso, que muito necessita de, e, destes profissionais de saúde.

Luís Pitarma vai ser alvo de uma condecoração por assistir – na sua normal função de enfermeiro, o Primeiro Ministro inglês, Boris Johnson, vítima do agora Covid 19, aquando o internamento no Hospital Guy St. Thomas.

Senhor PR! Não é só o senhor que é emotivo. E quando se trata da vida ou da saúde a coisa fia mais fino. Se o Primeiro MInistro inglês distinguiu o enfemeiro português mais a colega neozelandeza, nada mais daí haverá a recolher. Que não seja, claro, que temos de crescer e agirmos como uma nação. Que até protogoniza a mais velha aliança diplomática do mundo .

O hospital londrino proibe o enfermeiro, Luís Pitarma, de falar sobre o assunto, mas a ânsia paroquial está a pô-lo em risco com as constantes abordagens aos seus pais que fazem o favor de ceder.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).