Saia da caixa!

A Fruut acaba de lançar caixas de snacks saudáveis que podem ser encomendadas online fruut.eu em compra única ou em subscrições de três, seis ou 12 meses, reduzindo o preço por embalagem em função da duração escolhida.

São várias as opções de caixas disponíveis na loja online – A Wow Box é uma caixa que promete surpreender com combinações diferentes todos os meses. As Snack Box apresentam oito combinações pré-definidas e a My Box é a caixa personalizada que permite ao consumidor escolher os seus snacks preferidos. As caixas Fruut podem ser entregues em casa ou em qualquer local à escolha do cliente. As boas notícias não acabam por aqui, cada snack custará no máximo 0,79€ e os primeiros 500 clientes ganham uma caixa de oferta.

“Criamos a Fruut com uma missão clara, de contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares dos portugueses. Sabíamos que para concretizarmos esse objetivo teríamos de oferecer um produto verdadeiramente saudável (só tem um ingrediente: Fruta) mas que fosse ao mesmo tempo delicioso, acessível no preço e muito fácil de encontrar. Agora, que nos preparamos para comemorar 8 anos, decidimos que era o momento para dar um enorme passo em frente, disponibilizando snacks a um preço máximo de 0,79€ por unidade e que fosse entregue em menos de 48 horas em qualquer ponto de Portugal continental, sem qualquer custo de portes para o cliente. Acreditamos que assim muitas pessoas sairão finalmente da caixa e começarão a cuidar mais da sua saúde e da sua alimentação. Entendemos que com a notoriedade que alcançamos, a marca tem que inovar e surpreender não só com snacks saudáveis, mas também na forma como os disponibiliza”, explica Filipe Simões, Diretor Executivo da Frueat, empresa que detém a Fruut. Desta forma, os clientes já não têm desculpa para não ter um snack saudável para consumir ao lanche.

De referir que a fruta desidratada, enquanto snack, representa uma excelente alternativa relativamente a outros snacks presentes no mercado que aportam uma elevada quantidade de gordura, açúcar e sal. Os nutrientes da fruta fresca original mantêm-se praticamente constantes na fruta desidratada, tornando as Fruut Box numa solução prática, saudável e apetecível.