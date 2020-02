Sagres e Super Bock juntas contra racismo

O repúdio ao caso dos insultos racistas dos quais o futebolista Marega foi alvo teve o condão de juntar as duas principais marcas de cerveja portuguesas numa ação concertada nas redes sociais.

A Sagres e a Super Bock colocaram entre parêntesis a forma como concorrem pela preferência dos portugueses pelos cafés fora, para dizerem não ao racismo. As duas marcas partilharam nas redes sociais a mesma imagem, na qual se vê uma garrafa de Sagres e uma de Super Bock, com a mensagem “Contra o racismo não há rivais”.

Esta publicação surge no contexto da onda de solidariedade sentida em Portugal, para com o jogador do FC Porto Moussa Marega, vítima de cânticos racistas dos adeptos do Vitória de Guimarães. O atleta maliano viria mesmo a abandonar o relvado, tendo depois recorrido às redes sociais para dar conta da sua revolta. Seguiram-se manifestações de apoio ao jogador vindas dos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa, entre os quais o FC Porto, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, o presidente da República e o primeiro-ministro.