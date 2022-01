SAD do Benfica adia assembleia para 24 de janeiro

Os trabalhos da Assembleia Geral extraordinária da SAD do Benfica foram interrompidos e adiados para 24 de janeiro, informou o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, (…) considerando as posições expressas pelo representante de quatro acionistas minoritários, foi deliberada a suspensão dos trabalhos, devendo os mesmos ser retomados no próximo dia 24 de janeiro de 2022, às 19:00, no mesmo formato, isto é, exclusivamente através de meios telemáticos, com recurso a videoconferência”, lê-se.

A AG marcada para hoje servia para deliberar sobre a recomposição dos órgãos sociais da SAD ‘encarnada’, após as eleições de 09 de outubro no clube, que se seguiram à renúncia de Luís Filipe Vieira da SAD e do Benfica, nas quais foi eleito Rui Costa.

O antigo jogador contará com um membro na administração da anterior equipa, o gestor Domingos Soares de Oliveira, numa equipa da SAD ‘encarnada’ que passa de cinco para seis elementos, mantendo-se Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, agora com Luís Paulo da Silva Mendes, Manuel Brito, Maria Gabriela da Câmara Pestana e Maria do Rosário Pinto Correia.

Em contrapartida, deixaram este órgão o diretor financeiro Miguel Moreira, visado na investigação que envolve Luís Filipe Vieira, acusado de vários crimes e prejuízo à SAD benfiquista, José Eduardo Moniz, que não foi candidato às eleições no clube, e Sílvio Cervan, que entrara como vogal apenas após a renúncia do ex-presidente.

Já Luís Paulo Mendes e Manuel Brito, filho do antigo presidente Jorge de Brito, acumulam a posição na SAD com os cargos na vice-presidência do clube, bem como Domingos Soares de Oliveira, enquanto Maria Gabriela Pestana e Maria do Rosário Pinto Correia, advogada e economista, respetivamente, vêm de fora.

A AG também deveria votar as mudanças na Mesa da Assembleia-Geral, com a entrada do líder parlamentar do CDS-PP Telmo Correia, por troca com a saída do histórico dirigente benfiquista Jorge Arrais, de 89 anos.

No Conselho Fiscal, mantém-se a estrutura de quatro elementos, com as trocas de Gualter das Neves Godinho e José da Silva Appleton, por Carlos Barreto da Rocha e Maria Ema da Palma, que passam a vogais do órgão novamente presidido por João Albino Cordeiro Augusto.