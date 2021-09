Sacramento

És manhãs de amor e tardes de calor

horas de desatino, lençóis em desalinho

noites estreladas e todas as minhas madrugadas.

És os meus dias e as minhas horas

os meus minutos e os meus segundos

e toda a mecânica do meu coração.

As minhas mãos nos teus seios cheios

o teu rosto em mim

os teus cabelos na cascata da minha boca

quando me olhas assim

as tuas coxas e as tuas pernas cerceando-me sem dano

as tuas costas arqueadas numa alegre semifusa

as tuas gotas de suor num arco-íris profano

e nesse instante supremo quero lá saber da hipotenusa

e até a gramática fica à míngua

quando a duna da tua barriga toca na minha língua

é só o teu esforço no meu

o teu cansaço no meu

e tudo o mais que faço

é no teu regaço, arregaço, amasso, desfaço, trespasso, refaço.

Descanso.

Descansa.

E és finalmente todo o teu corpo a desaguar no meu

como se a tua foz fosse a minha garganta

e o meu peito a tua esperança.

Desagua nos meus braços e dança na minha boca

segura-te aos meus flancos

escorre pelas minhas margens

como a força das marés.

Que a Lua grave

desta atracção nada sabe

nem o teorema de Newton

compreende esta lei.

Um rio não se engana a caminho do mar,

então porque hás-de tu?

José Luís Correia

(Imagem: “The Kiss”, Edward Munch (1895) / CC BY 4.0)