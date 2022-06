Sabrina Ribeiro Teixeira: candidata às legislativas francesas em Saint-Tropez

Éric Zemmour, dirigente da extrema-direita francesa que falhou a eleição presidencial, enfrenta na circunscrição a que concorre nas legislativas uma defensora dos animais em França e também em Portugal, país a que se ligou por casamento.

Sabrina Ribeiro Teixeira, casada com um português e candidata do Partido Animalista no mesmo círculo eleitoral de Zemmour, passa férias na região de Lamego, de onde é originário o seu marido, e na aldeia já todos a conhecem pelo seu cuidado com os animais.

“Em Portugal, estou sempre a dizer na aldeia do meu marido para não prenderem os animais com uma corda, dou comida aos animais, tento desparasitá-los. Apoio também a associação que ajuda os animais em Tarouca”,disse à Agência Lusa.

Sabrina Ribeiro Teixeira é assistente hospitalar e vive atualmente em Le Luc (sul), tendo em 2021 começado a militar no Partido Animalista, depois de vários anos de vida associativa.

Agora, é candidata às eleições legislativas num círculo eleitoral que abrange Le Luc e também a célebre cidade de Saint-Tropez. É também nesta região que está instalada a célebre atriz Brigitte Bardot, acérrima defensora dos animais em França.

“Vivendo no sul de França, algo que combato são as touradas. Para mim, é um inferno e é uma tradição que poucas pessoas apoiam, não é algo ético. Na minha aldeia, defendo que os gatos devem ser esterilizados para que não haja cada vez mais gatos selvagens”, declarou Sabrina Ribeiro Teixeira.

Foi nesta circunscrição que Éric Zemmour decidiu candidatar-se, apesar de não ter qualquer afinidade com este território. Após ter falhado a eleição para a Presidência em abril, tendo reunido cerca de 7% dos votos na primeira volta a nível nacional, esta circunscrição no departamento do Var deu-lhe 14,7% dos seus votos, razão suficiente para tentar ser deputado deste território.

Tendo-se cruzado com Zemmour na campanha eleitoral, a defensora dos animais não perdeu a oportunidade de dizer ao seu adversário o que pensava dele.

“Eu encontrei-o num domingo em campanha e disse-lhe que achava um abuso ele vir para esta circunscrição e que não estou de acordo com as suas posições. Ele foi muito cordial”, contou.

“Ele não é do Var. Acho realmente que ele abusou um bocado ao candidatar-se na circunscrição de Brigitte Bardot, que se bate pelos animais e que é um símbolo da nossa região. Ele é contra os animais, defende as touradas e a caça. Acho que realmente que ele não se devia ter candidatado aqui”,

Caso seja eleita para a Assembleia Nacional, Sabrina Ribeiro Teixeira promete bater-se pelos direitos animais, mas também confessa “detestar a extrema-direita” e o discurso anti-imigração.

“Eu sou casada com um imigrante e o meu marido tem nacionalidade portuguesa. Acho isso bonito, foi a imigração que fez o nosso país e não devemos esquecer”, defendeu Sabrina Ribeiro Teixeira.

Nesta circunscrição do Var há ao todo 09 candidatos.

Depois da vitória de Emmannuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A primeira e segunda voltas das eleições legislativas estão marcadas, respetivamente, para 12 e 19 de junho.