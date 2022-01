Saboreando poesia

A Lituânia está a despoluir os cursos de água do país e a usar o desperdício de formas inesperadas e com resultados surpreendentes. Financiado por dinheiro europeu, este projeto, que pode ver hoje no Programa "De Lisboa a Estocolmo", retira algas e cianobactérias da água que são prejudiciais para o meio-ambiente e saúde dos cidadãos.