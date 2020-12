Sabia que Portugal é o quinto produtor europeu de carne de coelho?

A ASPOC, Associação Portuguesa de Cunicultura realizou, no âmbito da Campanha de Promoção ao Consumo de Carne de Coelho, visitas aos profissionais da restauração e talhos com o objetivo de sensibilizar para as vantagens nutricionais do consumo desta carne.

A ação de sensibilização, que se estendeu até início de dezembro, decorreu nas cidades de Lisboa, Leiria, Setúbal, Porto, Aveiro e Braga, junto de cerca de 500 talhos e 100 churrasqueiras. Através da distribuição de merchandising da campanha – para decorar os pontos de venda – a visita, realizada por promotores qualificados, traduziu-se na apresentação da carne de coelho, dos novos cortes, praticidade e das suas características para uma alimentação saudável.

Portugal é o quinto produtor europeu de carne de coelho, com uma produção total de 5.840 toneladas. A integração com Espanha (política de preços, comércio internacional e programas de marketing) tornaram a Península Ibérica no maior produtor da Europa.

Em 2019, o consumo reportado de carne de coelho foi de 0,68kg per capita, excluindo a produção própria das famílias para autoconsumo, tradição que ainda perdura em algumas regiões do país.

Para o Presidente da ASPOC, Firmino de Sousa, “o objetivo desta iniciativa é sensibilizar os profissionais dos talhos e churrasqueiras para o consumo de carne de coelho e reforçar que é uma carne saborosa e fácil de confecionar, transmitindo-lhes, também, informação relevante sobre os seus benefícios nutricionais numa dieta equilibrada.

“Nos dois últimos anos, a ASPOC promoveu, com sucesso, várias ações de formação em diversas regiões do país. Este ano, tendo em conta o contexto de pandemia, as ações de formação e eventos previstos não foram possíveis de implementar. Assim, desenvolvemos alternativas, onde se enquadra esta iniciativa que irá decorrer até ao início de dezembro”, acrescenta o Presidente da ASPOC.

