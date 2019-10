Sabia que Berlim tem 70 mercados de Natal?

Na capital alemã não há um, nem cinco, nem dez… mas cerca de 70 mercados de Natal para todos os gostos, desde cobertos a exteriores, bem grandes ou mais aconchegantes, históricos ou modernos, outros especiais para crianças. Até há mercados vegan (aos domingos, na Winterfeldtplatz), onde todas as iguarias respeitam esse regime alimentar e há múltiplas sugestões de presentes sustentáveis.

Um dos mercados natalícios mais conhecidos é o da Gendarmenmarkt, que atrai visitantes de todo o mundo pelos seus artesãos, as delícias gourmet, os concertos e outros espetáculos diários. Termina com uma festa de passagem de ano onde não falta fogo de artifício.

No entanto, o fim de ano mais famoso acontece junto a um dos principais ícones da cidade, as Portas de Brademburgo, estendendo-se por cerca de dois quilómetros até à Coluna da Vitória. E este será ainda mais especial pois foi aqui que se realizou a primeira celebração de ano novo conjunta após a queda do muro, há 30 anos.

Bandas e DJ vão encarregar-se da animação musical e à meia-noite, além do obrigatório show pirotécnico, terá lugar um espetáculo de laser. E tudo isto sem que seja necessário comprar bilhete pois trata-se de um evento gratuito, uma enorme festa que chega a reunir um milhão de pessoas. Abrirá pelas 14h00 (o espaço é vedado e tem controle de segurança) e deverá prolongar-se até às 3h00 de dia 1 de janeiro de 2020.

Mais em www.visitberlin.de