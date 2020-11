Sabia que as Pintarolas já têm 40 anos?

A marca Pintarolas assinala quatro décadas com lançamento de um vídeo e de um livro de colorir e irá, ainda, realizar ações de sensibilização em escolas contra o bullying.

A Pintarolas está de parabéns. Para assinalar as quatro décadas de existência, a icónica marca da Imperial – maior produtor nacional de chocolates – acaba de lançar a campanha “Todos diferentes, todos com pinta!”.

A iniciativa – que irá ser materializada através da divulgação de um vídeo e de um livro de colorir, disponível online, e de ações de sensibilização em escolas do concelho de Vila do Conde – tem como objetivo sensibilizar os mais jovens para a questão da diferença, da inclusão e do combate ao bullying, mostrando-lhes que, tal como as Pintarolas, somos todos diferentes, mas, ao mesmo tempo, todos iguais.

A mensagem é, hoje e mais do que nunca, relevante, sobretudo pelo crescimento preocupante das várias formas de bullying. Refira-se, aqui, que, durante a pandemia, 60 por cento dos jovens portugueses terão sido alvos de cyberbullying.

Com esta campanha, a Imperial – e a Pintarolas, especificamente – pretende reforçar a sua posição no que às questões relacionadas com a solidariedade e a responsabilidade social diz respeito, nomeadamente no campo da promoção da inclusão junto de crianças, alertando para o facto de todos termos um papel decisivo na integração, independentemente da etnia, cor da pele, diferenças sociais ou físicas ou crenças religiosas.

Pintarolas: Há 40 anos a marcar gerações

Considerado por muitos um dos chocolates mais apetecidos e carismáticos, as Pintarolas foram lançadas pela Imperial no final da década de 70, dando uma cobertura colorida até então nunca vista às pastilhas de chocolate de leite com capa de açúcar, embaladas num divertido tubo. “Tem muita pinta!”, “Que Pinta!” ou “Que Pintarola!” foram algumas das expressões proferidas pelas crianças nessa época e que estiveram na génese do nome atribuído a este produto que, desde bem cedo, começou a marcar presença assídua nas festas destinadas ao público mais jovem.

Atualmente, a Pintarolas apresenta-se como uma das marcas nacionais mais queridas pelos portugueses e uma marca reconhecida pela capacidade constante de se reinventar, envolvendo, assim, as mais diferentes gerações. A prová-lo está o facto de, 40 anos depois, continuar a acompanhar as novas gerações e a manter a liderança na categoria de drageias de chocolate. Para tal, muito contribui a aposta na inovação e o acompanhamento das tendências do mercado, destacando-se, aqui, a alteração das receitas com o objetivo de tornar os produtos mais saudáveis: as Pintarolas apresentam-se, hoje, como um produto gluten free e sem corantes artificiais.

Pintarolas aposta em novos produtos, sabores e formatos

Além do clássico e incontornável tubo com pastilhas de chocolate de leite com capa colorida, as Pintarolas encontram-se disponíveis noutros formatos. As Pintarolas Oops – bolas de chocolate com cereais crocantes – e, mais recentemente, as Fruities Pintarolas – pastilhas de chocolate de leite com sabores de fruta e capa colorida –, produto gluten free e sem adição de corantes artificiais, aspetos cada vez mais valorizados pelos consumidores, são apenas dois exemplos. A marca conta, ainda, com um conjunto de produtos temáticos ligados às épocas da Páscoa e do Natal, como é o caso do Bingo Pintarolas, do Boneco de Neve Pintarolas ou do Ovo de Chocolate da Pintarolas.

Além disso, a Pintarolas tem apostado bastante na área do marketing experience, destacando-se, aqui, o lançamento do “Mini Chef Pintarolas”. O conjunto resulta de uma parceria de co-branding entre a Pintarolas e a Ambar – duas marcas nacionais com décadas de história –, que pretendem, com este kit, demonstrar que os brinquedos e os chocolates também podem ser educativos e proporcionar experiências divertidas em família. Trata-se, ainda, de uma forma diferente de divertir os mais novos, permitindo que continuem a contactar com o mundo do chocolate, mesmo nesta época difícil.