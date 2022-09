Sabia que a maior corrida europeia de obstáculos fica em Portugal?

A BioRace, considerada a maior corrida de obstáculos da Europa, vai realizar-se no sábado, em Estarreja, no distrito de Aveiro, mobilizando quatro mil participantes na prova que regressa após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19.

Segundo uma nota camarária, a BioRace Challenge mobiliza num único dia quatro mil participantes vindos de todo o país, que irão viver uma experiência “única imersa na natureza”, em pleno Baixo Vouga Lagunar, cruzando-se com os Percursos BioRia.

“Competição, exercício físico, aventura, espírito de equipa, boa disposição e muita diversão, em contacto com a natureza”, marcam este evento organizado pela Câmara de Estarreja, que já vai na sexta edição.

A prova rainha dos 10 quilómetros, com mais de 30 obstáculos naturais e artificiais, foi a primeira a esgotar as vagas com três mil inscrições. Os restantes mil inscritos estão divididos pelas provas dos cinco quilómetros, BioRace Júnior e Inclusiva.

A BioRace Challenge tem início marcado para as 10:00, com concentração em Salreu junto ao Cais do Esteiro. O Baixo Vouga Lagunar, onde estão inseridos os Percursos BioRia, será o cenário desta corrida de obstáculos que privilegia o contacto com a natureza.

“Os participantes terão o privilégio de descobrir paisagens de enorme beleza, tais como campos de arroz, sapais, juncais e caniçais, ligados por uma rede de valas alimentadas pelo rio Antuã e pela ria de Aveiro”, refere a mesma nota, acrescentando que, para o município, este é “um momento de divulgação do património natural local, um verdadeiro paraíso de biodiversidade”.

A autarquia realça que desde a primeira edição, a BioRace é uma prova “amiga do ambiente”, apostando (antes e depois da corrida) em ações de limpeza, requalificação de locais isolados, reutilização de materiais para a construção dos obstáculos e ações de sensibilização ambiental.

Para além de todo o ‘staff’ da organização, esta edição contará ainda com a ajuda de 60 voluntários, que darão apoio nas mais diversas tarefas, desde o acolhimento aos atletas, como na distribuição de água ou no controlo dos obstáculos.

Com o apeadeiro de Salreu a uma distância de 700 metros (uma caminhada de cerca de 10 minutos), o comboio é a maneira mais fácil de chegar à BioRace Challenge.

Sem trânsito nem procura de estacionamento, a chegada à corrida de obstáculos é garantida por apenas dois euros (ida e volta), para quem viajar nos comboios urbanos do Porto com origem em qualquer estação e destino a Estarreja ou Salreu (válido no dia da corrida, mediante a apresentação da prova de inscrição no evento ou dorsal).

É ainda possível viajar com um desconto de 30% em viagens de ida e volta nos serviços Intercidades, Regional e InterRegional, com destino a Estarreja (válido de 23 a 25 de setembro, mediante a apresentação da prova de inscrição no evento e documento de identificação pessoal).