Sabia da exposição de mobiliário português em Itália?

Milão tem recebido vários eventos com Portugal representado. O mobiliário terá o seu espaço na Tortona Design Week, com o mote “MADE IN PORTUGAL naturally”.

Entre os dias 6 e 11 de junho, estarão mais de 40 empresas portuguesas. Diversas indústrias vão-se apresentar em diferentes setores do mobiliário, como mobiliário, colchoaria, têxteis-lar, cutelaria, cerâmica, iluminação ou tapeçaria.

A exposição será coordenada por Toni Grilo, designer altamente reconhecido na indústria nacional, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). A feira deste ano pretende promover a economia circular, o conhecimento e “know-how” dos artesãos portugueses.

O presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), Joaquim Carneiro, admite que a associação não podia “ter recebido melhor feedback sobre a ação realizada em 2021, tanto dos visitantes como das marcas presentes. Este ano, com a retoma das viagens internacionais e eventos empresariais, as expectativas são ainda maiores. Prevê-se receber mais de 5000 profissionais e promover as marcas nos mercados tradicionais de exportação portuguesa, mas também em mercados emergentes de grande potencial”.

