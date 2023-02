“Põe a mão na cabecinha” foi um dos maiores fenómenos musicais dos últimos anos na música popular portuguesa, com as sonoridades características das festas mais tradicionais e dos eventos mais concorridos, poucos são aqueles que não conhecem o refrão desta música.

Depois deste sucesso Victor Rodrigues, tem vindo a dar a conhecer canções que demonstraram ser dignas sucessoras, “Malhão que vira”, “Minha princesa” ou “Sou camionista” são apenas alguns temas que estão agora incluídas no novo álbum – “Sabes se o Paulo vem?”

As concertinas e as harmonias características das raízes e tradições portuguesas são mais uma vez o ponto de partida para a criação de 10 canções, sempre inspiradas de alguma forma em situações ocorridas na primeira pessoa. É o caso de “Sou camionista”, profissão que abraçou nos últimos dois anos devido à pandemia ou “Quero um beijo teu” que nos fala dos tempos de namoro com quem hoje é a sua mulher.

Outros temas contam uma história, “Paga o que deves” com dedicatória certeira a todos os caloteiros desta nossa sociedade, “Santa Luzia”, canção dedicada à Santa Padroeira da aldeia de Victor Rodrigues, local onde realizou o seu primeiro concerto, celebrou o seu casamento e batizou os seus filhos. “Apanhar nevoeiro” reproduz uma crítica social mordaz às scouts e portagens, ao aumento dos combustíveis e ao estado generalizado das estradas no nosso país, já o tema de abertura, que dá título a este CD resultou de uma brincadeira durante uma das inúmeras viagens com a sua banda.

“Sabes se o Paulo vem?”, o novo trabalho de Victor Rodrigues, é um álbum cheio de boas propostas musicais que vão fazer parte da seleção musical de qualquer evento popular em que a música se destaque.