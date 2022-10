Sonhador de pés no chão, Luxemburgo

Aquela voz calada em agitação…

Que te grita baixinho num murmurar barulhento,

E te pede em apertado falar ao coração…

Ouve o que te cantam ao ouvido neste momento!

Rezas pedindo resposta trazida pelo saber ?

Ou corres atrás do que é teu?

Rezas a espera do que vier?

Ou ficas a espera do que é tão meu ?

Ora finges não entender essa linguagem só tua…

Ora te calas ao desejo recusado pelo teu ser…

Não digas é que ficas assim a falar com a lua…

A espera da resposta de novo amanhecer!

PP_27 102022