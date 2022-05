Saber falar português vale cada vez mais

Uma pesquisa recente da plataforma Preply, que ensina novas línguas, mostrou o valor de saber mais que inglês nos EUA. Depois de uma grande análise de anúncios de trabalho, o português é uma língua que possibilita cargos mais valorizados.

O salário médio de um falante de português em Nova Iorque é de 263.781 dólares por ano, equivalente a 250 mil euros. Depois de analisar mais de um milhão e meio de anúncios de emprego, quais os que recebem melhores salários e quais os mais procurados, o português surge muito acima do japonês e do alemão, que completam o pódio em Nova Iorque. Enquanto que a língua asiática recebe, em média, mais de 92 mil euros por ano; o valor para quem sabe alemão é, em média, de 85 mil euros por ano.

Contudo, estes valores variam de cidade para cidade, como refere a Forbes. Em Chicago, no estado do Illinois, o pódio é apenas completo por línguas europeias, começando pelo alemão e seguindo com o francês e o italiano. O alemão também é o mais valorizado em Boston, no Massachusetts, sendo acompanhado por espanhol e por mandarim nos mais valorizados. Os falantes da língua germânica voltam a ser mais valorizados em São Francisco, na Califórnia, seguidos dos de espanhol.

Sem surpresas, o alemão já é a língua estrangeira mais bem paga, com um salário a nível nacional superior a 65 mil euros anuais. O campaigns manager da Preply salvaguarda que o alemão “ultrapassou o francês, sendo uma das línguas mais populares para estudar”. Daniele Saccardi salientou que a língua alemã também é a mais valorizada na Europa.

A nível nacional novamente, o português aparece em segundo, com um salário anual médio de mais de 60 mil euros. As restantes línguas no top 10 são o japonês, italiano, mandarim, francês, espanhol, bengali, árabe e hindi.

