Sabedoria precisa-se!

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Um mundo sem guerras quem o construirá?

A poesia grita nas ruas e nas praças

Conhecimento Divino quem o encontrará

Paz para o mundo e para todas as raças!

Sabedoria verdadeira virá de tais grupos

Ridicularizadores’? Tolos? Ou Inexperientes?

Ridicularizadores’ gostam de gozar e dar apupos.

Os Tolos rejeitam a sabedoria de toda a gente!

Mas a poesia é amor, e não carne para canhão

A poesia deve ser como um palavra mas

A poesia é amor, vem amigo: estende a tua mão

Pois a seiva da poesia nunca se cansa!

A poesia marca sua presença na sociedade

Avalia o dia a dia e quando escreve sai verso

Ornamenta sem caracter sem qualquer vaidade

Alerta a sociedade para o verso e o reverso!

Anda de boca em boca com o idoso e o novo

Honra pai e mãe e louva um Criador

Sabe assobiar nas obras e anda na boca do povo

Canta um hino intitulado com o nome: Amor!

A poesia persiste e resiste a qualquer indiferença

A sociedade nem sempre a entende

Quando clama justiça e também por pão

Mas ela persiste e resiste com paz se defende!

Ela não quer guerra verbal nem procura elogio

Sendo arauto de paz chama somente a atenção

Clama em casa, nas ruas, sem sentir um calafrio

Mesmo se for ignorada em alguma nação!

O poesia não precisa ser espada nem canhão

Entra em nossa casa com um cesto de romãs

Fazemos parte dela como sendo um irmão

A tomo a cada hora e em todas as manhãs!

José Valgode