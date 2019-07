Sabe quem são os homens e mulheres mais altos do mundo?

Os homens são os holandeses com uma média de 1,83m e as mulheres são as letãs com 1,70m. No outro extremo da lista estão os timorenses, que com 1,60m são os mais pequenos homens do mundo, em média, enquanto que as mulheres guatemaltecas são as mais pequenas com apenas um um metro e meio.

Segundo um estudo feito por 800 cientistas do Imperial College em Londres sobre o desenvolvimento da altura das pessoas adultas nos últimos 100 anos, o homem mais alto, em média, são os holandeses com 1,83 metros (tamanho em 1914: 1,694 metros, tamanho em 2014: 1,825 metros). As mulheres mais altas são as da Letónia com 1,70 metros (tamanho em 1914: 1,555 metros. Tamanho em 2014: 1,698 metros).

Em segundo lugar encontram-se os homens da República Checa com um tamanho de 1,801 metros (tamanho em 1914: 1,680 metros; tamanho em 2014: 1,801 metros) e as mulheres da Ucrânia com 1,659 metros (tamanho em 1914: 1.540 metros; tamanho em 2014: 1.659 metros).

Quem mais cresceu, nos últimos 100 anos, em proporção, foram os iranianos e as sul-coreanas. Enquanto os iranianos são hoje, em média, 20,2 centímetros mais altos do que há 100 anos, as mulheres sul-coreanas cresceram 16,5 centímetros.

Também o facto de os holandeses terem crescido bastante em relação aos europeus é explicado por cientistas que isso se deverá ao facto de os holandeses casarem mais tarde. É possível que ter filhos tardios influencie a altura da criança.