Sabe que São Teotónio foi o primeiro santo português?

Valença celebra o Feriado Municipal em honra de São Teotónio – O Primeiro Santo Português, a 18 de fevereiro, homenageando as personalidades e instituições valencianas que se destacaram no último ano.

São Teotónio nasceu em 1082 na freguesia de Ganfei, Valença, e faleceu, em Coimbra, a 18 de Fevereiro de 1162. São Teotónio é o primeiro santo português, celebrado como o reformador da vida religiosa. Conhecido como padroeiro dos cristãos escravizados, por ter amparado 1.000 moçárabes, capturados numa incursão à Andaluzia por D. Afonso Henriques.

Na sessão solene, o Município de Valença, vai atribuir a Medalha de Mérito Municipal à jornalista Fátima Campos Ferreira, ao artista Marco Santos, à Casa Toga, ao Centro Humanitário de Valença da Cruz Vermelha Portuguesa, à ASRAR – Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados do Concelho de Valença e a título póstumo a Paulo Pacheco, Presidente da União de Freguesias de Gondomil e Sanfins.

Outro dos momentos de destaque das comemorações prende-se com a apresentação do livro “São Teotónio – O Primeiro Santo Português – De Valença para o Mundo”, da autoria de Secundino Cunha, que pretende reforçar a importância da figura de São Teotónio para a identidade valenciana.

A sessão decorrerá às 11h00, na sede da Junta de Freguesia de Ganfei, contando com momentos musicais a cargo da Academia de Música da Fortaleza de Valença.

Programa das Comemorações

9h – Içar da Bandeira / Hino, com a participação da Associação Musical de São Pedro da Torre, nos Paços do Concelho.

9h15 – Deposição de Coroa de Flores a São Teotónio, na Coroada – Fortaleza de Valença.

9h30 – Deposição de Coroa de Flores a São Teotónio, no lugar de Tardinhade – Ganfei.

9h45 – Missa e Procissão, com a participação da Associação Musical de São Pedro da Torre, na sede da Junta de Freguesia de Ganfei.

11h15 – Sessão Solene do Feriado Municipal, na sede da Junta de Freguesia de Ganfei com intervenções do Presidente da Assembleia Municipal e do Presidente da Câmara Municipal.

12h30 – Apresentação do Livro “São Teotónio, o Primeiro Santo Português de Valença para o Mundo”, de Secundino Cunha.

16h00 – Concerto do Coral Polifónico São Teotónio – 38º aniversário na sede da Junta de Freguesia de Ganfei