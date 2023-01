Sabe que números de emergência utilizar em Portugal?

O Ministério da Saúde lançou uma campanha de sensibilização para o uso correto das linhas telefónicas de saúde e emergência, com o objetivo de evitar que a má utilização destes meios comprometa os atendimentos urgentes.

Em comunicado conjunto, a Direção-Geral da Saúde (DGS), os Serviços Partilhados do Ministérios da Saúde (SPMS) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciam o lançamento da Campanha “Quando ligar SNS 24 ou INEM?”, para sensibilizar para a correta utilização das linhas “808 24 24 24” e “112” pelo cidadão.

No ano passado, o número de emergência 112 recebeu quase 300 chamadas por dia que não eram urgentes e que foram reencaminhadas para o SNS24, revelam os organismos, acrescentando ainda que estes números mostram um aumento face a 2021.

“O uso desadequado destas linhas pode atrasar respostas críticas no tempo e ocupar recursos de forma errada”, alertam.

Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e garantir que os utentes acedem ao organismo mais competente para tratar o seu caso, “a campanha compara problemas de saúde não emergentes e situações que podem envolver risco de vida, clarificando desta forma quando se deve utilizar o SNS 24 ou o INEM”, indicam.

Os três organismos sublinham que em situações como “dor ligeira ou moderada, febre, alteração da pressão arterial, comichão, tosse persistente, choro persistente da criança, diarreia ou náuseas, ou outra situação não emergente”, o número contactado deverá ser o 808 24 24 24, que prestará “o aconselhamento adequado”.

Já em casos graves como um acidente com feridos, uma suspeita de AVC, dor no peito, engasgamento, dificuldade em respirar, alteração do estado de consciência, queimaduras graves ou em zonas sensíveis, hemorragias abundantes ou incontroláveis, o utente deve ligar para o 112 – Número Europeu de Emergência.

Esta é uma campanha multimeios, presente em rádio, ‘outdoors’ e plataformas digitais, e terá outros suportes educativos como ‘flyers’ e cartazes, assim como sessões dirigidas ao público em geral.

Será também “a primeira campanha apresentada num novo suporte de comunicação que recorre à utilização das Ambulâncias do INEM como veículos publicitários”, sublinham.

No ano passado, a Linha SNS 24 atendeu mais de nove milhões de chamadas, o maior número de atendimentos de sempre, e os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM receberam mais de 1,5 milhões de chamadas, o número mais elevado desde que há registo, informa a nota da DGS, SPMS e INEM.

No entanto, “destas chamadas atendidas nos CODU do INEM, mais de 103.000 foram transferidas para o SNS 24, o que representa uma média de 280 chamadas por dia que foram consideradas não urgentes e um aumento de 10% face a 2021”.

Com o aumento da atividade destes serviços, é importante que sua utilização seja feita de forma cada vez mais informada e que a qualidade do atendimento seja melhor.

Por isso, a campanha visa concentrar os recursos de emergência médica em situações efetivamente graves e melhorar a literacia em saúde dos cidadãos.