Sabe quantos portugueses emigram para o Japão?

Registou-se um pequeno decréscimo no número de entradas de portugueses no Japão em 2018: foram 259 os portugueses que, em 2018, entraram no Japão, segundo dados da OCDE. Este organismo internacional contabilizou um total de 519,683 entradas de estrangeiros em território japonês, não chegando os portugueses a representar 0.1% desse total.

Depois do crescimento que se tinha sido vindo a registar desde 2015, o número de entradas de portugueses no Japão volta a diminuir em 2018 (-11.3%), embora o número de entradas de estrangeiros tenha continuado a crescer.

Em 2017 o número de emigrantes portugueses entrados em território japonês tinha atingido o valor mais alto deste século (292 entradas) muito díspar das 94 entradas registadas em 2011 (valor mínimo da série em análise).

A emigração portuguesa para o Japão mantém-se em valores muito baixos tanto em termos absolutos, na casa das centenas, como relativos.