Sabe qual era a música mais popular no dia em que nasceu?

Antes da chegada da Internet e do Spotify a rádio era o principal ponte de escuta para a música. Cada tema era escutado com mais atenção porque ninguém sabia quando passava novamente e comprar um cd e, ainda antes, uma cassete nem sempre era barato. Por isso, os temas populares prolongavam a sua popularidade nas tabelas.

O portal Playback.fm criou uma ferramenta que permite descobrir qual era a música mais popular no dia em que nascemos. Depois de selecionar a data de nascimento, a plataforma cruza esse dado com informação disponível na tabela norte-americana de singles Billboard, chegando, assim, à canção número 1 nesse mesmo dia.

Além de indicar a canção, o Playback.fm apresenta, também, o vídeo com a mesma música, dando ainda informações sobre as canções mais populares num determinado ano.

Por exemplo, quem faz 40 anos no dia 30 de janeiro, fica a saber que a música mais popular no mesmo dia, em 1980, era a Rock with You, de Michael Jackson.