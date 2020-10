Sabe qual é o voo mais longo do mundo?

O voo da Singapore Airlines que partia de Singapura com destino até Nova Iorque, foi uma das vítimas do covid-19 e ficou suspendo a 23 de março. Agora, é possível viajar nesta rota novamente, e desfrutar do voo mais longo do mundo.

São de 18 horas dentro do mesmo avião para percorrer os cerca de 15.343 quilómetros que ligam Singapura à cidade americana de Nova Iorque. Este foi considerado o voo mais longo do mundo, e os que nele embarcavam chegaram até a ser considerados “corajosos”. Contudo, a pandemia suprimiu milhares de viagens em todo o mundo e este percurso não foi uma exceção.

Porém, cerca de sete meses depois, vai voltar a ser possível fazer este percurso de avião. Basta comprar a viagem, pois a companhia aérea de Singapura já programou voos que vão ter início já no próximo dia 9 de novembro.

No entanto, há uma pequena diferença: o aeroporto dos EUA que recebe o voo já não será o de Newark, e passará a ser JFK, o que aumenta a viagem em cerca de 3 quilómetros, sendo que passará a ter de cumprir uma distância de cerca de 15.346 quilómetros.

De acordo com um comunicado da transportadora aérea, esta mudança permitirá “acomodar melhor os passageiros e as cargas em transporte, devido ao ambiente atual”. Enquanto o número de passageiros continuar baixo devido à pandemia, a companhia aérea “antecipa uma procura significativa no transporte de cargas”, o que inclui empresas farmacêuticas, de comércio eletrónico e de tecnologia, diz o CNN.

Ainda é incerto quantos passageiros deverão fazer reservas já para novembro. Neste momento, os visitantes de Singapura não estão autorizados a ingressar em voos no país, exceto os residentes permanentes e que sejam portadores de visto, ou então viajantes que têm na sua posse um “Passe de Viagem Aérea”.