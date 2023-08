Sabe qual é o carro que o Papa usou em Lisboa?

O Papa Francisco iniciou na quarta-feira o seu programa oficial de visitas a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, que decorre em Lisboa até domingo.

Mas, quando se esperava que o pontífice se deslocasse no seu habitual “papamóvel”, o Mercedes Classe G 500 (um SUV de grandes dimensões e integralmente blindado), Francisco surpreendeu ao sair do aeroporto num Toyota Corolla Cross, apesar de esta quinta-feira já ter circulado nas ruas de Lisboa também a bordo do Mercedes.

Introduzido no mercado japonês em junho de 2022, as unidades que estão a serviço do Papa possuem tecnologia híbrida, associando um motor a gasolina de dois litros de cilindrada e 152cv de potência com uma unidade elétrica de 113cv, o que garante uma potência máxima de 196 cv.

O Toyota Corolla Cross tem preços, na Europa, que começam nos 35 mil euros.

A preferência do Papa por modelos mais acessíveis e simples já é conhecida. É o caso, por exemplo, do Renault 4L que ele utilizava na Argentina.

Nos carros utilizados pelo pontífice, é possível ver que há uma placa “especial”, com os dizeres “SCV 1” que querem dizer Stato della Città del Vaticano (Estado da Cidade do Vaticano). Já o algarismo 1 representa a hierarquia do Papa na Igreja Católica.

