Sabe qual é o melhor outlet de Portugal?

O Designer Outlet Algarve foi classificado como o melhor Outlet em Portugal, no âmbito do relatório “Outlet Centre Performance Report Europe”, relativo a 2021, realizado pela consultora alemã Ecostra. Este Este é o único estudo a nível europeu sobre o desempenho económico das lojas e é considerado como a referência para a indústria europeia de outlets.

O relatório baseia-se num inquérito a nível europeu realizado aos fabricantes de marcas internacionais sobre o desempenho económico das lojas, que operam nos diferentes outlets. Este inquérito é feito anualmente e os resultados são atualizados com a mesma regularidade. Para além de uma classificação completa dos centros, de acordo com o seu desempenho económico e avaliação do desempenho dos operadores individuais pelos lojistas, desta vez foram feitas várias perguntas sobre o impacto da pandemia.

Segundo Miguel Guerreiro, Diretor do Designer Outlet Algarve, “o nosso trabalho é, sobretudo, proporcionar a melhor experiência de compra a quem nos visita, mas é naturalmente motivo de orgulho sermos reconhecidos internacionalmente pelas estratégias que implementamos. Este relatório reconhece-nos quer nacionalmente, mas também internacionalmente, pelo enorme esforço que a ROS Retail Outlet Shopping tem feito para superar os novos desafios que a pandemia trouxe e a motivação para que as nossas unidades continuem a ser o destino preferido dos nossos visitantes em toda a Europa.

Por outro lado, pelo segundo ano consecutivo, a ROS Retail Outlet Shopping, operadora austríaca que gere o Designer Outlet Algarve, ocupa o 3º lugar como melhor operadora Europeu de Outlet a lidar com os desafios apresentados pela pandemia da covid-19. O Grupo ocupa ainda o 4º lugar no ranking como melhor operadora europeu de Outlet em termos de de Leasing, Gestão e Marketing, registando a maior melhoria de todos os operadores europeus.

O Designer Outlet Algarve foi inaugurado em 2017 e dispõe neste momento de 54 lojas numa área de 13.000 m2, que permite aos visitantes desfrutar de grandes marcas premium com promoções durante todo o ano.

O conceito de Outlet Village, a céu aberto, convida a fazer compras ao ar livre para desfrutar do melhor que a região tem para oferecer. Inspirado numa arquitetura regional típica, o Designer Outlet Algarve incorpora elementos regionais, modernos e típicos de uma forma inovadora, à imagem do que é verdadeiramente o Algarve.