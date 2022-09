Sabe quais são os arranha-céus com mais menções no Instagram?

Quando os primeiros arranha-céus começaram a ser construídos em Chicago e Nova Iorque no século XIX, ninguém poderia imaginar como essa nova tendência acabaria transformando para sempre o horizonte urbano de inúmeras cidades do planeta. De facto, o sucesso é tanto que muitos deles se tornaram lugares imperdíveis, principalmente os que possuem mirantes no topo.

Hoje, 3 de setembro, celebra-se o Dia Mundial dos Arranha-céus e, para comemorar esta data, a Musement, plataforma de reserva de atividades em destino, criou um ranking com os arranha-céus mais instagramados do mundo.

Para realizar o estudo, foram considerados os 100 arranha-céus mais altos do planeta e analisado o número de menções no Instagram das duas hashtags mais populares de cada edifício. O resultado é uma lista com os Top 10 mais autênticos ícones arquitetónicos que farão a felicidade dos amantes das alturas.

1. Burj Khalifa (Dubai), mais de 6.300.000 menções. Com mais de 6 milhões de menções no Instagram, o Burj Khalifa lidera o ranking. Além disso, graças aos seus 828 metros de altura, detém o recorde de edifício mais alto do mundo. Os visitantes depois de conhecer os curiosos pormenores da sua construção através de uma apresentação multimédia, podem subir em elevadores de alta velocidade aos observadores “At the Top”, situados nos pisos 124 e 125, ou ao “At the Top Sky”, no 148º andar. A vista incomparável do deserto e do Golfo Pérsico a 555 metros acima do nível do mar é surpreendente. Para finalizar a visita em grande estilo, nada melhor do que saborear uma bebida no “The Lounge”, a sala situada entre os pisos 152, 153 e 154.

2. Empire State Building (Nova Iorque), mais de 4.200.000 menções. Este símbolo da Big Apple foi o primeiro edifício a ter mais de 100 andares nos Estados Unidos. E, além disso, também foi o arranha-céus mais alto do mundo entre 1931 e 1972. Construído no tempo recorde de 410 dias, o Empire State Building atrai mais de quatro milhões de visitantes por ano. Aberto aos visitantes 365 dias por ano, os dois observatórios nos andares 86 e 102 possuem uma vista de 360 graus da cidade. Uma opção incrível para ver Nova Iorque de uma perspectiva diferente.

3. Taipei 101 (Taiwan), mais de 816.000 menções. O seu design, na capital de Taiwan, lembra um grande caule de bambu de vidro azul-esverdeado, símbolo de força eterna na cultura oriental. Este edifício inovador possui o maior amortecedor de vento e sistema anti-terremoto do mundo, composto por uma esfera de aço de 660 toneladas. Além de seu design elegante e tecnologia de ponta, o Taipei 101 é famoso pelos seus mirantes internos e externos localizados nos andares 88, 89 e 91. Para quem desejar uma experiência ainda mais memorável, o arranha-céus conta com um restaurante de culinária taiwanesa no 86º andar, o lugar perfeito para admirar as vistas noturnas num ambiente glamoroso.

4. One World Trade Center (Nova Iorque), mais de 797.000 menções. O One World Trade Center é o edifício mais alto do Hemisfério Ocidental. Faz parte do World Trade Center, o novo complexo construído após os trágicos atentados de 11 de setembro. A sua altura de 1.776 pés (547 metros) é uma referência ao ano em que a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada. Os visitantes podem subir nos elevadores Skypod até ao deck de observação entre os andares 100 e 102 em apenas 47 segundos. Uma vez lá, além de disfrutar das maravilhosas visitas, as exposições interativas permitem mergulhar na história do edifício e da cidade que o abriga.

5. Willis Tower (Chicago), mais de 561.000 menções. Localizada no coração de Chicago, após a sua conclusão, em 1973, a Willis Tower manteve o título de edifício mais alto do mundo durante 25 anos. O seu enorme sucesso nas redes sociais se deve em grande parte ao “Skydeck“, o mirante do 103º andar, que atrai mais de 1,7 milhões de visitantes por ano. Por aqui também é possível visitar o “The Ledge”, uma varanda envidraçada que oferece uma perspectiva única da cidade de Chicago, com mais de 400 metros de altura, inaugurada em 2009. Num dia pouco nublado é possível ver até quatro estados diferentes: Michigan, Indiana, Illinois e Wisconsin.

6. Torres Petronas (Kuala Lumpur), mais de 221.000 menções. As famosas torres gémeas são um dos símbolos mais conhecidos de Kuala Lumpur. O idealizador da obra, o arquiteto César Pelli, combinou temas tradicionais da arte islâmica com uma inovadora tecnologia. As duas torres são ligadas pela Skybridge, que possuí 58,4 metros de comprimento. A joia da coroa é, sem dúvida, o mirante no 86º andar, onde se pode admirar a paisagem urbana da cidade a 370 metros de altura, além de conhecer a fundo a história das torres gémeas por meio das exposições e displays digitais disponíveis.

7. Lotte World Tower (Seul), mais de 110.000 menções. A capital da Coreia do Sul abriga este arranha-céus que possui certificação “LEED gold” por ser um dos edifícios mais ambientalmente sustentáveis do mundo. A sua estética moderna é inspirada na porcelana e caligrafia coreana. No seu interior abriga áreas para uso residencial, escritórios, um hotel, um aquário, e diversas outras instalações. Uma das atrações mais populares da Lotte World Tower é o “Seoul Sky”, que a 478 metros é o ponto de observação com piso de vidro mais alto do mundo.

8. Shanghai Tower (Xangai), mais de 104.000 menções. Com 632 metros de altura, este edifício localizado no distrito de Pudong é considerado o mais alto da China. A fachada de vidro com desenho retorcido, gira progressivamente à medida que sobe, e é um sucesso nas redes sociais. Outro dos seus pontos fortes é, sem dúvida, o observatório “Top of Shanghai”, um mirante espetacular localizado no 118º andar, com vistas únicas de 360 graus. Além disso, subir até o deck de observação em um dos elevadores mais rápidos do mundo já é uma experiência por si só.

9. 30 Hudson Yards (Nova Iorque), mais de 74.000 menções. A popularidade deste edifício localizado no bairro Hudson Yards, a oeste de Midtown Manhattan, deve-se em grande parte ao “Edge“, o incrível observatório inaugurado em março de 2020. É o maior terraço ao ar livre mais alto do hemisfério ocidental, suspenso a 335 metros de altura. A partir daqui os visitantes podem admirar algumas das atrações mais emblemáticas da Big Apple, incluindo Central Park e a Estátua da Liberdade. Os mais corajosos vão adorar admirar a cidade abaixo deles passeando na parte com fundo de vidro.

10. One Vanderbilt (Nova Iorque), mais de 59.000 menções. Embora tenha sido inaugurado há apenas dois anos, o One Vanderbilt já conquistou um lugar merecido no top 10. Com 427 metros de altura, é um dos mais novos arranha-céus do horizonte em constante mudança de Nova Iorque, e o observatório localizado entre os andares 91 e 93 tornou-se uma das atrações mais populares da cidade. Além da incrível vista, a combinação de arte e tecnologia explica seu sucesso. Quem não sofre de vertigem pode viver uma experiência única num dos cubos de vidro transparente localizados a 325 metros acima da Madison Avenue, e disfrutar de uma emocionante aventura imersiva projetada por Kenzo Digital.