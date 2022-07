Sabe quais as linhas de comboio europeias com melhor vista?

A Deutsche Welle lançou esta semana um artigo com as linhas de comboio com melhor vista da Europa. De entre linhas em países conhecidos das comunidades, Portugal também tem o seu lugar no top 10.

A Linha do Douro, no norte de Portugal, tem lugar nos destaques das linhas com grandes vistas na Europa. A vista para o rio e para as vinhas são um grande destaque do jornal alemão. Aparece no quinto lugar da lista.

No Reino Unido, a Escócia aparece em grande destaque no segundo lugar. A vista do Jacobite Steam Train serviu de inspiração para o caminho do Hogwarts Express, o famoso comboio do Harry Potter. Está no segundo lugar do ranking.

A Alemanha também mereceu destaque, com a linha do Harz Narrow Gauge. O comboio do centro germânico, que está no terceiro passa no estado da Baixa Saxónia.

O quarto lugar está em França. É conhecido como “o canário”, mas chama-se Train jaune de Cerdagne, um comboio amarelo. A Ligne de Cerdagne está perto dos Pirinéus, com uma ótima vista para a cordilheira.

A Suíça, com uma das redes ferroviárias mais completas da Europa, também tinha de constar desta lista. Um dos caminhos que a liga a Itália entra na lista no sexto lugar. A linha Vigezzina-Centovalli vai desde o cantão suíço de Ticino até Piemonte, no país latino.

A linha que ocupa o primeiro lugar encontra-se na Noruega. A linha Flam passa por pontos acima dos 800 metros acima do nível do mar, e é tida por muitos como a linha mais bonita do mundo.