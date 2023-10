Sabe o que é pickleball? Em Viseu já o pode jogar

O pickleball é uma modalidade que incorpora elementos do ténis, badminton e pingue-pongue. Tem como fundamentos o ‘fair-play’ e a cooperação entre pessoas em prol da vitória. Joga-se com raquetes num campo semelhante ao do badminton, mas com uma bola especial de plástico perfurada.

No campus do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) existe um dos primeiros terrenos para a prática desta modalidade. Esta estrutura foi criada no âmbito de um protocolo entre o IPV, a Federação Portuguesa de Ténis e o Ténis Clube de Viseu.

No âmbito deste protocolo foram requalificados os campos de ténis dotando-os de relva sintética e um quarto campo, de superfície rápida.

O pickleball foi criado por Joel Pritchard e por Bill Bell. Os dois amigos criaram o desporto numa tarde em 1965, depois de terem chegado a casa vindos de um jogo de golf, depararam-se com as suas famílias entediadas. Tiveram a brilhante ideia de irem jogar para um campo de badminton que tinham no quintal com umas raquetes de ping-pong e umas bolas de plástico…

Dois anos depois o primeiro campo de pickleball foi desenhado e criado, e em 1967 a USAPA foi criada e o desporto oficializado.

Nos dias de hoje o pickleball é o desporto que mais crescimento tem e está em constante expansão. Nos EUA está totalmente estabelecido e é reconhecido nos 50 estados onde existem imensos torneios.

No resto do mundo já se nota a presença do desporto, estando também já instalado em todos os continentes. Na UE, o pickleball ainda está numa fase introdutória, mas com um rápido crescimento, sendo já praticado em quase todos os países.

Em Portugal é ainda um desporto na fase de reconhecimento, mas com espaço para crescer e se tornar um desporto federado. Já existem campos distribuídos pelo país, de Norte a Sul, estando também a ser criados campos e complexos.