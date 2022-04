Sabe o que é o turismo industrial?

Foi constituída formalmente a rede de parceiros do Turismo Industrial da região Centro de Portugal. A cerimónia decorreu no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e contou com a presença do Turismo de Portugal.



O momento foi assinalado pela assinatura da Declaração de Compromisso entre a Turismo Centro de Portugal e os Municípios e outros parceiros identificados nesta iniciativa, tendo em vista a futura Rede Portuguesa do Turismo Industrial, desenvolvida a nível nacional.



A cerimónia contou com intervenções de Manuel Cabral, presidente da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, Jorge Faria, presidente do Município do Entroncamento, Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, e Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Dinamização da Oferta e dos Recursos do Turismo de Portugal.



Na ocasião, Manuel Cabral sublinhou que “o Museu Nacional Ferroviário tem por missão o estudo e a valorização do património ferroviário, mas não pretende ser apenas um museu. É um museu vivo, de experiências, que liga precisamente a indústria da ferrovia ao turismo. Queremos, cada vez mais, aproximar pessoas através do turismo, criando elementos que os possam trazer cá mais dias e mais noites”. “Por isso”, acrescentou, “este trabalho em rede é para todos absolutamente essencial, porque o turismo é uma pedra fundamental para a economia. A assinatura desta Declaração de Compromisso é, como o próprio nome indica, um compromisso de trabalho conjunto, de braço dado, no sentido de nos posicionarmos melhor”.



Por sua vez, Jorge Faria lembrou que “está em curso um projeto de valorização do património ferroviário do Entroncamento, numa parceria entre a Câmara Municipal do Entroncamento, o Museu Nacional Ferroviário e a CP – Comboios de Portugal. A assinatura desta Declaração de Compromisso em torno do Turismo Industrial é, por isso, para nós, muito importante e damos mais uma vez os parabéns por esta iniciativa”.



Pedro Machado realçou a importância do Turismo Industrial para o Centro de Portugal. “A estruturação do produto turístico Turismo Industrial é uma receita para sermos mais atrativos e mais competitivos, mas também para podermos alavancar o crescimento de uma indústria fundamental na nossa região. Este é um produto turístico com características únicas, já que está disponível 365 dias por ano. Permite, por isso, alavancar estadias mais prolongadas e combater a sazonalidade. Este é ainda um produto que promove a coesão territorial, no sentido em que potencia também destinos de baixa densidade populacional. É um produto turístico que promove todos os territórios, de norte a sul, este a oeste”, destacou.



Teresa Ferreira encerrou a cerimónia, depois da assinatura de todos os parceiros na iniciativa, e recordou que o Turismo Industrial é um produto turístico que está a dar os primeiros passos em Portugal. “O grupo dinamizador do novo produto turístico, que é o Turismo Industrial, junta o Turismo de Portugal, as cinco Entidades Regionais de Turismo, a Madeira e os Açores, alguns municípios e alguns parceiros privados, como é o caso da Vista Alegre e da New Hand Lab. Juntos, temos feito um enorme esforço no trabalho de estruturação de um produto turístico à escala nacional. Agora estamos em modo de celebração, pois começamos a ver os seus frutos”, considerou.

#portugalpositivo