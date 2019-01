Sabe o que é a “Perturbação do Comportamento Sexual Compulsivo”?

Ainda que o tema seja sexo, o assunto não tem nada de sexy. Tem mesmo pouco de prazeroso. As palavras que dominam os discursos são outras: ansiedade, sofrimento, culpa, vergonha, tortura, vazio, frustração.

Durante anos discutiu-se se havia uma patologia relacionada com a compulsão sexual. Em meados de 2018, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que há. Chama-lhe “Perturbação do Comportamento Sexual Compulsivo” e quem sofre com ela garante que pode arruinar a vida.

