Sabe como surgiu o Dia dos Avós?

Em Portugal, o Dia dos Avós é comemorado hoje, 26 de julho, por ação de Ana Elisa do Couto (1926-2007) mais conhecida por “Dona Aninhas”, uma portuguesa de Penafiel, avó de quatro netas e dois netos, tendo sido esta data escolhida em razão da comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo.

Foi durante os anos 80, por considerar que os avós não eram reconhecidos e não estavam a merecer o devido valor e atenção, que Ana Elisa do Couto decidiu tornar-se uma missionária da causa. Viajou por muitos países acompanhada pelos seus argumentos e, com o objetivo de tornar o dia 26 de julho num dia importante. Andou pelos Estados Unidos da América, Brasil, Canadá, Espanha, Alemanha, África do Sul, Angola e Suíça.

É devido a Dona Aninhas que se celebra o Dia dos Avós no dia 26 de julho em Portugal e no Brasil. É também por isso, que na cidade de Penafiel está afixada uma placa em honra da avó portuguesa em praça pública.

No que respeita à data da festa de São Joaquim, esta sofreu várias alterações ao longo dos tempos. Inicialmente era celebrada no dia 20 de março, associada à de São José, tendo sido depois transferida para o dia 16 de agosto, para associar-lhe ao triunfo da filha na celebração da Assunção, no dia precedente.

Em 1879, o Papa Leão XIII, cujo nome de batismo era Gioacchino (versão italiana de Joaquim), estendeu sua festa a toda Igreja. Finalmente, o Papa Paulo VI associou num único dia, 26 de julho, a celebração dos pais de Maria Santíssima.

Conta a história que, no século I a.C., Ana e seu marido, Joaquim, viviam em Nazaré e não tinham filhos, mas sempre rezavam pedindo que o Senhor lhes enviasse uma criança. Apesar da idade avançada do casal, um anjo do Senhor apareceu e comunicou que Ana estava grávida, e eles tiveram a graça de ter uma menina abençoada a quem batizaram de Maria.

Devido à sua história, Santa Ana é considerada a padroeira das mulheres grávidas e dos que desejam ter filhos. Ana morreu quando Maria tinha apenas três anos. Maria cresceu conhecendo e amando a Deus e foi por Ele a escolhida para ser mãe de seu filho Jesus Cristo. São Joaquim e Santa Ana são os padroeiros dos avôs e avós.