Sabe com que frequência deve trocar o óleo do motor? Aqui tem a resposta

Os veículos precisam de manutenção para funcionarem corretamente e para que a sua vida útil seja prolongada. Trocar o óleo do motor é um dos cuidados que deve ser tido com regularidade e que faz parte das manutenções anuais ao veículo.

Além disso, é preciso escolher o melhor óleo para o motor do seu veículo e saber exatamente quando fazer a troca do mesmo. Vamos falar acerca de tudo isso neste conteúdo.

Porque o seu carro precisa de óleo no motor?

O óleo do motor deve ser trocado com regularidade para garantir que drena as impurezas, arrefece o motor e reduz a fricção e desgaste das peças, o que irá aumentar o tempo de vida útil do motor do veículo.

E o que acontece quando a troca não é feita dentro do prazo recomendado? O óleo do motor vai perdendo a viscosidade o que diminui a qualidade da lubrificação. Em casos extremos pode começar mesmo a afetar o estado do motor.

Por vezes o problema não está na qualidade do óleo, mas sim na quantidade. Todos os veículos consomem um pouco de óleo e, por vezes, o nível do óleo fica abaixo da quantidade recomendada. Monitorize a quantidade com frequência.

Que tipos de óleos existem?

Óleos minerais

Estes são os mais naturais do mercado, mas também os que têm uma qualidade inferior por não serem tratados em laboratório. Os óleos minerais têm um preço mais baixo do que os óleos sintéticos e semi-sintéticos e são ideais para carros que tenham sido fabricados antes de 1995.

Óleos semi-sintéticos

Este óleo é constituído por óleo mineral e óleo sintético, tendo uma maior quantidade de óleo mineral. É ideal para quem quer uma maior proteção do motor, mas não tem possibilidade de investir muito dinheiro.

Óleos sintéticos

O sintético é o que oferece melhor proteção aos veículos por ser um óleo que é tratado em laboratório. Este óleo também tem uma maior resistência às temperaturas extremas e à pressão. Como é evidente, tem um preço mais elevado.

Com que frequência deve trocar o óleo do motor?

Segundo auto-doc.pt, a mudança do óleo do motor – intervalo e preço – depende do tipo de óleo usado. O óleo mineral, por exemplo, deve ser trocado, pelo menos, uma vez por ano por ter uma qualidade inferior e tem um preço mais baixo.

Os restantes óleos duram um pouco mais, mas a troca tem um preço mais elevado. O óleo sintético é o que dura mais tempo e é também o mais caro.