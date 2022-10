Sábado para esquecer de Porto e Sporting reforça liderança encarnada

O Benfica cimentou em oito pontos a liderança da I liga portuguesa de futebol, ao golear o Desportivo de Chaves (5-0), destacando-se de FC Porto, que empatou com Santa Clara (1-1), e Sporting, que perdeu em Arouca (1-0).

Dos três crónicos candidatos ao título, o campeão nacional FC Porto foi o primeiro a entrar em campo, nos Açores, onde não conseguiu dar continuidade ao bom desempenho de quarta-feira na Liga dos Campeões, em que venceu por 4-0 em casa do Club Brugge.

Os ‘dragões’, que internamente vinham de uma derrota em casa frente ao rival Benfica (1-0), até entraram bem no jogo, com um golo do central Fábio Cardoso, logo aos três minutos, que não festejou e pediu desculpa à sua anterior equipa.

O golo marcado cedo ‘adormeceu’ a equipa portista frente à aguerrida formação do Santa Clara, que nunca desistiu e conseguiu empatar pelo togolês Kennedy Boateng, aos 83 minutos, com um cabeceamento na sequência de um canto.

O FC Porto passa a somar 23 pontos no segundo lugar provisório, a oito do líder Benfica, podendo ser ultrapassado no domingo pelo Sporting de Braga, terceiro, com 22, que se desloca a casa do Gil Vicente, enquanto o Santa Clara é 16.º, com nove.

O Benfica, que aos 10 minutos já vencia por 2-0, prosseguiu a sua caminhada vitoriosa com uma goleada tranquila por 5-0 na receção ao Desportivo de Chaves, com golos de David Neres (02 minutos), Grimaldo (10), Gonçalo Ramos (37), Musa (81) e Rafa (90+3).

Os ‘encarnados’, ainda invictos esta temporada e na luta com o Paris Saint-Germain pelo primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, passam a somar 31 pontos, mais oito do que o FC Porto e nove do que o Sporting de Braga, que tem menos um jogo.

O Desportivo de Chaves, que vinha de duas vitórias seguidas e não perdia há três jogos no campeonato, ocupa o 10.º posto, com 15 pontos, a dois do quinto lugar do Casa Pia.

O Sporting, que foi o último dos três crónicos candidatas ao título a entrar em campo, sofreu a quarta derrota na presente edição da I Liga ao perder por 1-0 na deslocação a casa do Arouca, que marcou por João Basso, aos 47 minutos.

A formação leonina, que vinha de três triunfos consecutivos no campeonato e até tinha o incentivo de reduzir a diferença para o FC Porto, voltou a marcar passo na perseguição ao trio da frente.

O Sporting, ainda envolvido na qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, segue, de forma provisória, na quarta posição, com 19 pontos, a 12 do líder Benfica, a quatro do FC Porto e a três do Sporting de Braga, que tem menos um jogo.

Os ‘leões’ ficaram, no entanto, ao alcance do trio formado por Casa Pia (quinto, com 17 pontos), Vitória de Guimarães (sexto, com 17) e Boavista (sétimo, com 16), que tem um jogo a menos.