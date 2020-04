Sábado de sol e os portugueses procuraram as praias

Mais de 60 agentes da PSP de Cascais, espalhados ao longo das praias do concelho, evitaram, na tarde deste sábado, uma corrida às praias, de centenas de pessoas que queriam aproveitar o dia solarengo.

Com operações de controlo em diversos pontos, os agentes dissuadiram os condutores, sem incidentes, mas, até às 18 horas, mandaram 120 regressar a casa.

“A maioria das pessoas diz que anda às compras ou a trabalhar”, adiantou ao JN o sub-intendente Reinaldo Santos, comandante da Divisão Policial de Cascais, junto à rotunda da Universidade Nova SBE, mesmo em frente ao acesso à praia de Carcavelos.

Segundo o responsável policial, entre as 14 e as 18 horas, os agentes controlaram centenas de carros, tendo mandado 120 para trás, por não apresentarem justificação para se encontrarem na estrada quando vigora o estado de emergência, devido à pandemia de Covid-19.

Ainda de acordo com o comandante da PSP, a afluência deste sábado foi “maior do que no fim de semana anterior”, quiçá atendendo também ao facto de ter chovido há uma semana, mas “menor do que a dos primeiros dias em que vigorou o estado de emergência”.

A mesma situação de grande afluência às praias foi registada na Figueira da Foz, na cidade do Porto (na foto abaixo) e Matosinhos e tantas outras zonas balneares portuguesas.