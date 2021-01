Sá Pinto vai treinar na Turquia

O português Sá Pinto foi esta quarta-feira anunciado como novo treinador do Gaziantep FK, clube que se encontra na terceira posição da Primeira Liga da Turquia.

Nas redes sociais, o técnico confirmou a notícia e aproveitou para se dirigir à massa adepta do clube, tendo prometido “muito trabalho” e “uma equipa com personalidade, com garra e ambição, sempre com o foco no todo”.

Sá Pinto, recorde-se, foi afastado pelo Vasco da Gama em dezembro do ano passado.

Antes de rumar ao Brasil, o técnico orientou clubes como Sporting, Belenenses e Braga (Portugal), Crvena Zvezda (Sérvia), Ofi e Atromitos (Grécia), Al Fateh (Arábia Saudita), Standard Liège (Bélgica) e Legia Warszawa (Polónia).

Como jogador, Sá Pinto representou Salgueiros e Sporting (Portugal), Real Sociedad (Espanha) e ainda Standard Liège (Bélgica).