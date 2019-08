Sá Pinto expulso de avião da Ryanair

O treinador do Sporting de Braga, Sá Pinto, foi sexta à noite identificado pela PSP num avião da Ryanair, em Faro, devido a um alegado desentendimento com uma hospedeira, informou fonte desta força de segurança.

“A PSP foi chamada pela tripulação de um avião porque havia um homem bastante exaltado com uma hospedeira”, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP, referindo que esta força de segurança “desconhece os motivos da exaltação”.

Já na aeronave, que tinha como destino o Porto, os elementos da PSP pediram a Sá Pinto que os acompanhasse.

“Ele acompanhou e foi identificado na Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP de Faro”, acrescentou a mesma fonte, referindo que Sá Pinto “não foi nem expulso nem detido”. A PSP adiantou que o ex-futebolista “já não embarcou no avião” e esclareceu que, se houver queixa por parte da transportadora ou da hospedeira, a situação será comunicada ao Ministério Público.

Entretanto, o Sporting de Braga já reagiu em comunicado ao incidente que envolveu o treinador do clube, referindo que, desde o embarque, o chefe de cabine de voo teve com Sá Pinto uma “postura arrogante e mal educada” e que o desentendimento com o esse elemento da tripulação acabou por resultar na expulsão de Sá Pinto do voo, que tinha como destino o Porto.