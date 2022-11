Sá Pinto ergue Supertaça do Irão

Ricardo Sá Pinto, ao serviço do Esteghlal, conquistou esta quarta-feira a Supertaça do Irão ao bater no jogo decisivo o Nassaji Mazandaran, por 1-0, em Kerman.

No Estádio Shahid Bahonar, o Esteghlal garantiu o triunfo graças a um golo solitário de Amir Motahari, alcançado na segunda parte, aos 52 minutos.

A equipa de Sá Pinto chegou à Supertaça com o estatuto de campeão nacional, enquanto o Nassaji Mazandaran é o atual detentor da Taça do Irão.

Esta é a primeira Supertaça da história do Esteghlal, enquanto Ricardo Sá Pinto alcançou o segundo título da sua carreira de treinador, depois da Taça da Bélgica com o Standard Liége.

