Sá Pinto envolvido em confusão com militar iraniano

O treinador Sá Pinto, que neste momento orienta o Esteghlal, no Irão, esteve esta quinta-feira envolvido numa acesa troca de palavras e empurrões com um militar que patrulhava o recinto do Mes Kerman, clube visitado. Imprensa desportiva alega pontapé ao treinador português.

As imagens captadas durante a saída do técnico para os balneários, logo após a vitória por 2-3 em terreno adversário, não são claras, mas um dos militares presentes no recinto desportivo está a ser acusado de empurrar e pontapear Ricardo Sá Pinto.

O treinador português, conhecido pelo seu temperamento intempestivo, envolveu-se rapidamente numa tentativa de confronto com o militar, tendo obrigado à intervenção das forças de segurança e dos próprios atletas e equipas técnicas para sanar o caso.

O JN adianta que o facto de Sá Pinto ter saído do campo a cerrar o punho em direção aos próprios adeptos, alegadamente a celebrar a vitória, terá sido interpretado como uma incitação à violência pelo militar acusado.

Bahr Kerman, CEO do Esteghlal, exigiu uma reunião urgente com as forças de segurança.

Sá Pinto, note-se, havia sido expulso pelo árbitro durante a partida.