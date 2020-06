Ryanair retoma voos a partir do Luxemburgo

A partir de dia 1 de julho, a companhia aérea retoma os voos entre o Luxemburgo e Portugal, mas não só.

A Ryanair acaba de anunciar que as suas 10 rotas a partir, e para, o grão-ducado recomeçam para “permitir aos turistas viajaram para o sul”, anuncia a companhia em comunicado enviado ao BOM DIA.

“Porto e Madrid são as nossas rotas mais populares a partir do Luxemburgo”, recorda a Ryanair, anunciando que a retoma destes voos se faz com uma promoção especial: voos a 19,99 euros se a reserva for feita até às zero horas de dia 18 de junho.