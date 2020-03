Ryanair reduz ocupação dos voos e considera interrupção total

Em abril e maio a Ryanair vai reduzir a ocupação dos seus voos em 80% para minimizar os riscos de contágio de coronavírus a bordo.

Em comunicado enviado à redação do BOM DIA, a companhia aérea irlandesa admite também a possibilidade de parar todos os voos.

Por agora, a Ryanair vai parar os aviões excedentários e aplicar medidas de suspensão de contratos a uma parte do seu pessoal. No mesmo comunicado, a companhia “low cost” afirma estar a coordenar-se com os seus empregados e com os sindicatos dos países europeus onde opera para encontrar soluções que permitem manter a empresa em situação financeira saudável.

A Ryanair informa ainda que está a contactar todos os seus passageiros por e-mail ou SMS para os informar sobre voos cancelados ou alterados.