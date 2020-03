Ryanair parada nos próximos meses

Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da propagação do novo coronavírus à escala global. Há nesta altura registo de 29 vítimas mortais, mais seis que na segunda-feira. Quanto ao número de casos, é agora de 2362. Cidadãos a bordo do navio de cruzeiro MSC Fantasia, atracado em Lisboa, são esta terça-feira repatriados em diferentes voos ao longo do dia.